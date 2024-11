Mario Bellina, Michele Bosco. La scommessa sotterranea

Nasofino e Unghione, due giovani talpe, non la smettono di discutere riguardo un cunicolo che, davanti a loro, si snoda dalle profondità della terra fino alla superficie. Chi avrà ragione? Chi vincerà la scommessa sotterranea?



Chi sarà l’eroe dei piccoli lombrico e scarabeo? Riuscirà l’insonne e saggio topolino a fermare quel fracasso? Si accettano scommesse!

Mario Bellina

è autore e sceneggiatore televisivo specializzato in programmi per ragazzi, cartoni animati e serie tv. Consulente dei maggiori festival italiani di animazione tra i quali Cartoons on the bay, Future Film Festival e Romics. Insegna sceneggiatura per l’animazione a Bottega Finzioni e all’Università di Bologna. Collabora inoltre con lo IED e la Rufa di Roma dove si occupa di progettazione trans-mediale, culture digitali e animazione. Autore di app e prodotti interattivi per ragazzi, ha scritto vari libri tra cui testi umoristici, per l’infanzia, e saggi su cinema e animazione.

Illustratore autodidatta, Michele Bosco

si laurea con lode in Cooperazione Internazionale all’Università di Bologna. Dopo una parentesi all’estero è stato tra i fondatori di Misticanza, un collettivo di autoproduzioni che raggruppa illustratori, scrittori e fumettisti. Dal 2018 collabora con Giunt Scuola come illustratore e vignettista.

La scommessa sotterranea



isbn 978-88-5492-071-2

Prezzo di copertina: € 15,50

Pagine: 32 / colore Formato: 22×30 cm

Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi: bugie, libri divertenti, autoconsapevolezza,coraggio