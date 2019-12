Matrimoni VIP 2019, chi si è sposato?

I matrimoni vip, italiani e non, che hanno emozionato il pubblico nel 2019

Il 2019 sta per finire, ed anche quest’anno l’amore ha trionfato nel mondo dei vip. Ecco chi si è giurato amore eterno durante l’anno!

I matrimoni italiani

Per quanto riguarda i personaggi del jet-set nostrano, si può citare il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due, si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi e non si sono più lasciati. Sono convolati a nozze il 30 maggio 2019 a Caserta, nonostante attualmente abitino a Miami. Le polemiche sul suo abito da sposa hanno fatto sbottare Clarissa contro i followers, ma attualmente le priorità della coppia sono altre, dato che aspettano un bambino.

Senza dubbio più apprezzato è stato l’abito di Lorella Boccia, anche lei “scoperta” da Maria De Filippi. La ragazza, infatti, è stata una concorrente di Amici, dove attualmente lavora come professionista e conduttrice del daytime. La ballerina ha sposato il primo giugno Niccolò Presta, agente e producer televisivo. Tra gli invitati, la famiglia Bonolis, Flavio Briatore, Antonella Clerici, ed ovviamente i ballerini di Amici.

Estivo anche il matrimonio di Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, che si sono sposate dopo 8 anni, 5 mesi, 180 giorni d’amore, come c’è scritto sui biglietti consegnati dalle due agli invitati. A celebrare l’unione è stata la senatrice Monica Cirinnà, fautrice della legge che ha permesso loro di unirsi in matrimonio. Enzo Miccio, come mostrato su Real Time, ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione.

A settembre l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha sposato l’imprenditore piemontese Marco Roscio alla reggia di Venaria. Tra gli invitati vip, anche calciatori bianconeri, come Pirlo e Marchisio. D’altronde, la Juventus è la squadra del cuore di entrambi.

I vip internazionali

Dopo soli 7 mesi di fidanzamento, sono convolati a nozze gli attori Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, entrambi vestiti da Armani. Le nozze si sono celebrate in California il 10 giugno. Nello stesso mese, a 5 giorni di distanza, ma dopo molti più anni di fidanzamento (ben 7) e 3 figli si sono sposati a Siviglia il capitano del Real Madrid Sergio Ramos e la conduttrice Pilar Rubio.

Matrimonio in Provenza per la principessa monegasca Charlotte Casiraghi ed il figlio dell’attrice francese Carole Bouquet, Dimitri Rassam. Cerimonia molto chic e bucolica, immortalata e molto discussa da parte della stampa.