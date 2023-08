Matrimonio in vista e invitati? Ecco cosa non devi mai indossare

Invito di nozze inaspettato? Ecco qual è il look perfetto da indossare ad una cerimonia senza apparire fuori luogo. Le regole del bon ton e del buon gusto impongono di seguire alcuni dettami necessari per presenziare ad un matrimonio rendendo omaggio agli sposi che sono gli unici protagonisti.

Matrimonio in vista, qual è la mise giusta? Quali colori scegliere?

In generale è inappropriato indossare abiti color bianco o nero, ma anche i colori pastello il crema e l’avorio. Inoltre occorre studiare al meglio la tipologia delle nozze, questo per comprendere qual è il look più adatto: di sicuro andare ad un matrimonio in un agriturismo a pranzo con l’abito lungo non è consigliato come scegliere una mise informale quando la location è elegante e chic di sera.

Molto importante anche la scelta del modello da indossare. Evitare abiti troppo stretti, corti dalle tinte sgargianti che possono mettere in imbarazzo gli sposi. L’ideale è optare per dei vestiti morbidi, in tessuti come la seta o lo chiffon e dare preferenza alla sobrietà in ogni sua forma. L’eleganza e la compostezza sono le parole d’ordine per apparire ad un evento chic e semplice allo stesso tempo.

Look da matrimonio: parole d’ordine sobrietà e semplicià

Oltre a preferire un look semplice e sobrio, che non sia troppo eccentrico è necessario dare importanza anche alla scelta degli accessori che dovrebbero essere coerenti e abbinati all’intero outfit.

Per fare una bella figura ed essere apprezzati anche dagli sposi che non si sentiranno essere messi in ombra è determinante mantenere un basso profilo, mostrarsi composti ma anche attenti ad alcuni dettagli. Non esagerare è sicuramente il mood da seguire e da rispettare quando si sceglie l’abito giusto per un evento di nozze. Gli sposi ve ne saranno riconoscenti.

La lista completa di cosa non indossare ad un matrimonio

Abiti bianchi o simili: Lascia il bianco alla sposa. Abiti troppo scollati o corti: Opta per un abbigliamento elegante e rispettoso. Abiti troppo formali o sgargianti: Cerca un equilibrio tra eleganza e sobrietà. Colori troppo vivaci o sgargianti: Scegli tonalità più morbide o adatte al tema dell’evento. Jeans o abbigliamento casual eccessivo: Rispetta il dress code specificato sull’invito. Scarpe poco adatte: Evita sandali infradito o scarpe da ginnastica, a meno che non siano accettabili. Trucco o pettinature troppo eccentriche: Opta per un look elegante e appropriato per l’occasione. Abbigliamento troppo informale o trasandato: Presentati con cura e rispetto per l’importanza dell’evento. Cappelli esagerati: Evita cappelli troppo grandi o appariscenti che possano ostacolare la visuale degli altri invitati. Gioielli e accessori troppo vistosi: Mantieni un look raffinato e non esagerare con gli accessori.

Ricorda di considerare anche eventuali indicazioni specifiche fornite dagli sposi riguardo al dress code o al tema dell’evento.

Damigelle: come si devono vestire?

Le damigelle dovrebbero vestirsi in modo coordinato e in linea con il tema o lo stile del matrimonio, seguendo le indicazioni della sposa. Di solito, indossano abiti simili o dello stesso colore, ma in modelli leggermente diversi per adattarsi alle loro preferenze e ai loro tipi di corpo. È importante che gli abiti non siano troppo vistosi o appariscenti, per evitare di rubare l’attenzione alla sposa.

Ecco alcuni suggerimenti generali:

Colore: Seguite la palette di colori scelta dagli sposi. È comune optare per tonalità che si adattano al tema del matrimonio. Modello: Gli abiti possono avere lievi differenze nei tagli o nei dettagli, ma dovrebbero mantenere un aspetto coerente. Considerate diverse opzioni che valorizzino i vari tipi di corpo delle damigelle. Lunghezza e stile: Le lunghezze degli abiti possono variare, ma dovrebbero essere adeguate alla formalità dell’evento. Evitate scollature e spacchi eccessivamente pronunciati. Accessori: Optate per accessori che completano l’aspetto, come scarpe, gioielli e bouquet. Evitate di esagerare con gli accessori. Trucco e acconciatura: Il trucco e l’acconciatura dovrebbero essere eleganti e coerenti con lo stile generale del matrimonio. Coordinatevi con la sposa per trovare un look armonioso. Comfort: Assicuratevi che le damigelle si sentano a proprio agio negli abiti e nelle calzature durante tutta la giornata.

In definitiva, l’obiettivo è creare un aspetto uniforme e armonioso tra le damigelle, rispettando al contempo le preferenze personali e il comfort di ciascuna.