Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici: “Ecco cosa farò con i soldi”

Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 meritatamente. Il giovane ballerino lo scorso anno ha dovuto lasciare la scuola a causa di un infortunio e quest’anno grazie a Raimondo Todaro ha avuto la possibilità di cogliere una nuova occasioni. Nei mesi di permanenza nella scuola si è impegnato ed è cresciuto, ha dedicato parte del suo tempo al ballo e ha utilizzato il telefono in modo ridotto.

A Tv Blog ha rilasciato le prime dichiarazioni post vittoria. Le parole del giovane artista sono dirette e sincere e guardano al futuro con entusiasmo. Mattia ha spiegato cosa farà con i soldi della vittoria, cifra che si aggira intorno a 157mila euro: “Li metterò da parte per investirli nel mio sogno: vivere di arte, mentre l’altra la userò per ripagare finalmente i miei genitori“. Zenzola ha poi affermato che gli piacerebbe entrare nel cast dei professionisti d‘Amici: “Per me è una seconda famiglia, il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto“.

Il neo vincitore non ha esitato a rispondere alle domande legate ai rapporti nati nella casa. Ha creato con alcuni ragazzi dell’amicizie speciali, che lo hanno segnato profondamente: “Nel programma mi sono lasciato andare, ho avuto dei bei momenti, ho avuto amicizie diverse, alcune più intense, altre meno“. Infine il giovane ha speso parole d’affetto sia nei confronti del suo coach Todaro che per Alessandra Celentano.

Mattia Zenzola: “Todaro? E’ stato fondamentale per me“

Il ballerino, che oltre alla vittoria in denaro ha ricevuto numerose proposte di lavoro, ha poi ringraziato Raimondo Todaro che è stato il suo maestro per un anno: “È stato fondamentale per me, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio, gli devo tanto. A volte è stato severo con me, ma mi è servito un sacco; mi ha aiutato tanto, soprattutto a migliorare il mio approccio rispetto a quello che facevo in sala prove. Amici ti insegna ad essere pronto in qualsiasi circostanza“.

Il rapporto con Alessandra Celentano è stato per Mattia decisamente più impegnativo: “Prima di entrare nella scuola, lo ammetto, avevo un pò paura di lei, ma si è rivelata una persona veramente buona! Mi ha aiutato a superare qualche insicurezza“.