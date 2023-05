Max Giusti, l’addio a Selvaggia Lucarelli: E’ finita dopo 7 anni

Max Giusti è tra i comici più apprezzati dal pubblico. Da qualche anno è lontano dalla tv, si è dedicato al teatro. Attualmente è in scena con Il Marchese del Grillo, un ruolo che gli piace e che sente suo. Intervistato da Il Messaggero Giusti ha parlato del suo possibile ritorno in tv con un programma Endemol, ma anche del suo passato professionale e privato.

Il comico ha riferito d’essere impegnato anche in altre attività imprenditoriali, ma non sono la sua priorità. In particolare ha aperto un circolo sportivo: “Ogni tanto sbaglio a fare i conti, sono un pessimo imprenditore, però mi sta bene così: volevo dare il massimo a chi non se lo può permettere, visto che da me non si pagano iscrizione e quota fissa, ma solo le ore effettivamente giocate.“

Max Giusti ha poi ricordato la storia d’amore vissuta con Selvaggia Lucarelli. I due sono stati insieme 7 anni, poi hanno capito che la relazione non era più la stessa. Il loro è stato un addio civile e senza drammi e oggi hanno un rapporto cortese anche se non si vedono spesso: “È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto.” Parole che denotano un profondo rispetto verso una dei personaggi tv più discussi degli ultimi tempi.

Max Giusti: “Quando mi hanno cacciato da I Fatti Vostri…“

L’attore non nega che gli piacerebbe tornare in tv, sta valutando alcune proposte. Tuttavia è consapevole che certe dinamiche non fanno per lui che non ha protettori: “Io lavoro e non ho protettori, cosa che facilita molto l’operato di chi vuole liberare posti, tant’è vero che quando mi cacciarono da Affari tuoi nessuno chiamò o disse una parola per me. Meglio così, mi sento più libero.“

Infine Giusti prende le distanze anche dalla politica, non è un mondo che fa per lui anche se in passato qualcuno ha provato a coinvolgerlo: “Ci ho pensato per un weekend, ma poi ho detto di no. Mi ha fatto molto piacere, ma non è roba per me.”