Maxi Lopez vs Wanda Nara: “Sono indignato da questa donna!”

Maxi Lopez attacca pubblicamente Wanda Nara per non aver tutelato i suoi figli da un potenziale contagio da Covid

Non si arresta l’irascibilità del calciatore Maxi Lopez nei confronti dell’ex moglie Wanda Nara e attuale compagna di Mauro Icardi. Come sappiamo Icardi è risultato positivo al Covid e questo ha messo in allerta Lopez che ha due figli con Nara che convivono proprio con l’ex compagno di spogliatoio.

La preoccupazione di Lopez nei confronti della situazione che si sta vivendo in casa Lopez si è evidenziata quando l’ex opinionista del GFVIP ha pubblicato un post su Instagram dove confermava l’esito negativo dei tamponi dei suoi figli e anche il suo. Lopez ha però smentito questo dato e in un’intervista rilasciata alla trasmissione argentina Los Angeles de la mañana ha riferito che l’ex moglie non è stata del tutto sincera:

“Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”.

Maxi Lopez smentisce l’ex moglie: i bambini positivi sono…

Maxi Lopez ha poi precisato che l’ex moglie non ha proprio mentito, il calciatore ha precisato che non tutti i bambini sono positivi e questo è un dato importante di cui tenere conto quando si fa riferimento alle dichiarazioni di Wanda Nara: “ I bambini risultati positivi al coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test e anche Isabella, la più piccola di Wanda e Icardi. Francesca, la primogenita, è risultata negativa”.

La versione di Maxi Lopez, sembra perdere credibilità oppure ancora non conosceva gli esiti? Due giorni fa sui social è stato immortalato insieme ai suoi tre figli a prendere un frullato in giro per San Benedetto del Tronto. Quale delle due versioni sarà vera?

Wanda è risultata negativa, tre dei suoi figli sarebbero risultati positivi. Non hanno pubblicato una foto per due giorni”, ha aggiunto Iavícoli riguardo alle informazioni che sono state rilasciate.

Secondo quanto annunciato in LAM, Wanda Nara insieme a Mauro e ai bambini sarebbero rimasti a Parigi per restare isolati.