Messina: tentata rapina in un negozio cinese. Un ferito

Rapina sventata, in corso gli accertamenti

E’ accaduto questa mattina 4 Febbraio 2020 alle ore 11:00 a Messina. Un uomo è entrato in uno dei negozi cinesi della città, ed ha tentato di rubarne i prodotti. Subito dopo essere riuscito nel suo intento, il malvivente si da alla fuga a bordo del suo scooter.

Nel frattempo però, un ragazzo che stava svolgendo il suo turno lavorativo, se ne accorge. Quest’ultimo tenta di inseguirlo anche all’esterno del negozio per bloccarlo, ma invano. Inoltre il ragazzo avrebbe anche battuto la testa nel tentativo di fermare il ladro, ed è rimasto ferito sulla linea tranviaria.

Intervengono i soccorsi

Immediatamente intervengono anche i soccorsi, tra cui i medici sanitari del 118 che aiutano il ragazzo ferito, ed una pattuglia della Polizia Municipale di Messina.

Il ragazzo del negozio dalle origini cinesi, non risulta aver riportato danni gravi. Le forze dell’ordine hanno già tra le mani i video e le immagini di sorveglianza. Riceveranno, in più, anche quelle della stazione Centrale per risalire all’identità del rapinatore e assicurarlo alla giustizia.