Meta: 32 miliardi nel secondo trimestre

Meta batte le aspettative e vola alto grazie ai suoi 32 miliardi di dollari di ricavi nel secondo trimestre.

Quanto ha guadagnato Meta nel secondo trimestre?

Il secondo trimestre dell’anno e andato oltre le aspettative degli analisti. Meta ne esce con 32 miliardi di dollari di ricavi. Il titolo è salito del 7% nel trading after-market. I ricavi sono cresciuti dell’11%, 32 miliardi di dollari nel periodo marzo-giugno.

La trimestrale di Meta conferma il buono stato di salute delle aziende della Silicon Valley, andandosi ad aggiungere ai risultati positivi di Microsoft e Alphabet. Google ha archiviato il secondo trimestre con ricavi in aumento del 7%, utile in crescita a 18,36 miliardi. I ricavi della divisione Cloud, che ha ruolo centrale nella strategia per l’intelligenza artificiale, sono saliti del 38%. YouTube ha registrato un aumento delle vendite pubblicitarie del 4,4%. Anche Microsoft ha presentato risultati oltre le attese con ricavi in crescita dell’8% e un utile netto è salito invece del 20%.

In ribasso il trend sulla realtà virtuale

Meta ha comunicato che la divisione Reality Labs, che sviluppa tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata, ha registrato una perdita di 3,7 miliardi di dollari. L’anno scorso Reality Labs ha perso 13,7 miliardi di dollari, generando 2,16 miliardi di entrate. Il trend è sempre in ribasso e si conferma il tallone d’Achille dell’azienda.