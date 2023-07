Metro Milano: oggi aprono le fermate Tricolore e San Babila

Saranno inaugurate oggi martedì 4 luglio, due nuove fermate della metro M4 a Milano. La linea blu fermerà anche a Tricolore e San Babila. Dalle ore 13 dall’aeroporto di Linate, si potrà raggiungere il centro città in soli 12 minuti. Solo per il primo giorno di apertura, la corsa sarà interamente gratuita per tutti coloro che vorranno usufruirne. All’evento di inaugurazione saranno presenti il sindaco Giuseppe Sala e il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Il primo viaggio inaugurale partirà da Linate e per il taglio del nastro è stata organizzata anche una festa, insieme ai Municipi 3 e 4, lungo i giardini e i campi giochi rinnovati di corso Indipendenza e di corso Concordia. La giornata di festa inizierà alle ore 10 con diverse attività sportive per poi proseguire, dalle ore 14.30, con giochi, laboratori di giocoleria, di magia, oltre a tornei di ping pong.

Riaprirà anche piazza San Babila trasformata in area pedonale

La linea blu è attiva dal 26 novembre con 6 fermate: parte dall’aeroporto di Linate, passa per Repetti, Forlanini, Argonne e Susa, fino ad arrivare a piazzale Dateo. Per l’occasione riaprirà anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele. Nel 2024, invece, avverrà il completamento del percorso ovest tra San Babila e il capolinea San Cristoforo.