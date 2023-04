Mihajlovic, crollo della moglie Arianna: l’affetto dei fans

Sinisa Mihajlovic è deceduto lo scorso Dicembre a soli 53 anni. L’uomo era affetto da una grave forma di leucemia che, nonostante le cure, non è riuscito a superare. A causa di un peggioramento improvviso l’ex calciatore è venuto a mancare in una clinica romana, al suo capezzale la moglie Arianna e i 5 figli.

La donna in questi mesi ha cercato d’andare avanti e farsi forza per la sua famiglia, ma non ha nascosto i momenti di dolore e sconforto. Spesso sul suo account Instagram ha condiviso scatti che ricordano i momenti felici vissuti insieme a Sinisa e in alcune circostanze si è anche mostrata forte. Nei giorni scorsi invece ha rivelato un crollo emotivo, un momento decisamente di sconforto difficile da reprimere. Arianna ha pubblicato uno scatto in bianco e nero dove appare insieme al marito e i figli piccoli.

Un’immagine speciale accompagnata da una didascalia che esprime appieno il momento difficile d’Arianna: “Non riesco a comprendere”. Parole che hanno immediatamente suscitato la reazione dei fan che non hanno potuto fare a meno di mostrarsi solidali con la signora Mihajlovic. Comprendere la morte non è facile, e per Arianna ora è ancora più difficile: “Vivere senza il tuo cuore non è semplice .. saranno i tuoi ragazzi ( il frutto del vostro amore) e la tua nipotina a darti la forza insieme a lui da lassù .. lui c’è è solo invisibile .. ascoltalo”.

Arianna Mihajilovic Instagram

“Cara Arianna ci sarà sempre il vostro amore”, la dedica alla signora Mihajlovic

Arianna ha ricevuto i pensieri positivi di tante persone che le vogliono bene. In particolare alcuni fans le hanno ricordato che l’amore vissuto con Sinisa resterà sempre suo, una certezza imprescindibile da qualsiasi cosa:

“Sono più le cose che non riusciamo a comprendere di questa vita spesso ingiusta e innaturale. L’ amore è l’unica cosa che nessuno potrà mai rubarti… i vostri figli meravigliosi. L’ amore tra te e Sinisa non è mai finito . Non lo vedi ….ma lo potrai sentire in tutte le cose belle attraverso voi so che l’ amore eterno esiste.”