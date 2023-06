Milan: come cambia con l’addio di Maldini e Massara

Con Maldini e Massara fuori dal Milan, ora la società deve riorganizzarsi, ma cosa cambierà?

Milan: cosa c’è nel futuro del Diavolo?

La gestione dell’ultima stagione ha deluso la proprietà del Milan, che pensava al cambio di guardia già dall’anno scorso. Le divergenze sui progetti per la prossima stagione e il mercato della passata tengono banco. Il quinto posto, diventato poi quarto grazie penalizzazione della Juventus.

Gli investimenti estivi non hanno dato frutti. Charles De Ketelaere e Divock Origi sono i simboli di scelte di mercato che non hanno dato risultato sul campo. I calciatori di certo non l’hanno presa bene. Leao, Hernandez e Maignan hanno manifestato perplessità alla notizia dell’allontanamento della coppia Maldini-Massara. La domanda ora è: come si riorganizzerà il Milan nella prossima stagione?

Il futuro del Diavolo

Pare che sarà Gerry Cardinale a prendere in mano gli affari dei rossoneri, con l’affare dello stadio come banco di prova Lo stesso Cardinale vorrebbe prendere in mano la supervisione quotidiana degli affari della società. Furlani si occuperà del mercato. Moncada coordinerà un gruppo di dieci osservatori e continuerà a segnalare i giocatori. Lo stesso Cardinale, poi, vorrebbe sviluppare un mercato basato su giocatori scelti in base ai dati.