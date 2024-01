Milano al gelo: le previsioni dei meteorologi

Milano è al gelo, è arrivato il tanto annunciato freddo nel capoluogo lombardo con temperature anche sotto lo zero. Nel weekend la città dovrà fare il conto con una forte ondata di freddo con conseguente calo di temperature.

Per quanto riguarda oggi, mercoledì 10 gennaio, gli esperti di 3bmeteo parlano di “cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata” e “temperatura massima di 6 gradi”, mentre “la minima sarà di 3 gradi”.

Da domani arriva il freddo intenso: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, la minima di -1 gradi. Stante la situazione secondo i meteorologi è prevedibile un rischio di ghiaccio all’interno del territorio comunale di Milano. Venerdì situazione praticamente identica e sabato, sempre secondo le previsioni, altro calo delle temperature.

L’inizio del weekend è previsto soleggiato nonostante il freddo ma, durante la notte tra sabato e domenica e la mattina successiva, è previsto l’arrivo di “nebbia ghiacciata”, sebbene la nebbia gelida si comporti in modo molto simile alla nebbia normale mentre è in aria, va ricordato che non appena tocca una superficie si congela istantaneamente, rivestendo la superficie con uno strato soffice di cristalli di ghiaccio.

Tornando alle temperature la minima il 13 gennaio sarà di -3 gradi, mentre la colonnina non andrà oltre i 5 gradi centigradi.