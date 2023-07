Milano: Atm in ginocchio dopo il nubifragio

Il nubifragio che ieri notte ha colpito la città di Milano, ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione e non pochi disagi anche per il trasporto pubblico. Oggi 26 luglio, Atm l’azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina è stata costretta a modificare il percorso di gran parte delle proprie linee di superficie. A causa degli alberi caduti sui tracciati o sulle reti aeree, i mezzi viaggeranno infatti a singhiozzo per l’intera giornata.

“Stiamo continuando a lavorare con i vigili del fuoco e le autorità di pubblica sicurezza per liberare entro oggi gli snodi più critici e colpiti della rete”, ha spiegato Atm sul proprio sito. “Stiamo intervenendo al 110 per cento delle nostre possibilità. Con i vigili del Fuoco abbiamo stabilito le priorità e stiamo lavorando sugli snodi che bloccano più linee come in via Legnano, piazza Lega Lombarda e Foro Bonaparte per i tram che servono il nord e nord est della città”, ha spiegato il direttore generale della società Arrigo Giana in Consiglio.

L’intervento del direttore generale della società Atm

“In questo momento in nostri tecnici stanno partecipando a un tavolo di emergenza in Prefettura e a uno di coordinamento in Comune, però le criticità sono tantissime e non solo legate agli alberi”, ha concluso.