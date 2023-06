Milano, forte incendio in piazza Carbonari

Momenti di apprensione e ingenti danni a causa di un forte incendio in un appartamento in zona Maggiolina a Milano. Le fiamme si sono sviluppate a partire dal primo piano di un palazzo in via Erasmo Boschetti, una strada privata. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma una colonna di fumo molto alta si è alzata dal condominio e gli abitanti della zona sono stati svegliati dalle sirene delle due camionette dei pompieri e sono stati fatti scendere in strada.

Sul posto, infatti, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco e le squadre di polizia per compiere gli accertamenti necessari. La palazzina è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno soccorso un inquilino di 44 anni dell’appartamento, rimasto ferito dalle fiamme. E’ stato portato dai sanitari del 118 all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo per via di alcune ustioni alla mano e al piede.

- Advertisement -

Si attendono i rilievi dei tecnici e delle forze dell’ordine

Nello stesso stabile è presente un asilo nido che quando è scoppiato il rogo fortunatamente non aveva ancora aperto. Dunque nella vicenda non sono stati coinvolti bambini e insegnanti. Tuttavia, per precauzione l’asilo rimarrà chiuso per tutta la giornata di oggi lunedì 26 giugno. Si attendono i rilievi dei tecnici e delle forze dell’ordine.