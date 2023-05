Milano, grossa esplosione in centro città

Paura questa mattina nel centro di Milano. Lo scoppio di un furgone che trasportava bombole di ossigeno in zona Porta Romana, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, ha spaventato i residenti della zona e i passanti. All’esplosione è seguito un grosso incendio che ha coinvolto almeno cinque auto parcheggiate in strada. Una farmacia e un edificio vicino al luogo dell’incidente sono stati evacuati.

Per precauzione sono stati evacuati anche l’Istituto Auxologico Pier Lombardo e la scuola materna Vasari. I bambini presenti nell’istituto al momento dell’esplosione stanno tutti bene. Dalle prime informazioni, a provocare l’esplosione potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone. L’autista si è ferito alla mano nel tentativo di domare il rogo. In loco sono presto intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, un’ambulanza, e i carabinieri che hanno presto provveduto ad evacuare la zona.

L’intervento del Sindaco Sala

Il sindaco Sala è intervenuto in merito all’accaduto: “Escluso attentato, c’è un ferito. Sto andando adesso a vedere. È da escludere un attentato o cose del genere, è semplicemente un camioncino che trasportava bombole di ossigeno, al momento mi segnalano un ferito, pur grave, che credo sia l’autista, non ci sono altri danni ma sto andando a vedere adesso”, ha commentato.