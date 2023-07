Milano: incendio in una RSA, 6 morti

Pauroso incendio in una casa di riposo a Milano. Le fiamme sono divampate intorno all’1.20 di questa notte alla Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani in via dei Cinquecento. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze. Secondo le prime informazioni, il bilancio al momento conta sei persone morte e quattro ricoverate in ospedale: due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo piano.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, 81 persone sono state portate in 15 ospedali di Milano e dell’hinterland. Si tratta di soggetti intossicati, nessuno con ustioni. Due pazienti, fanno sapere dall’Agenzia di emergenza urgenza, sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi. La struttura è in parte inagibile.

Esclusa una matrice dolosa dell’incendio

Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell’incendio. Giuseppe Sala, arrivato sul posto per un sopralluogo, ha spiegato che in considerazione alle condizioni degli ospiti della struttura si è dovuto portarli fuori “quasi uno a uno a braccia”. “Adesso le indagini dovranno chiarire cosa è successo”, ha concluso.