Milano, le dice “ti aiuto io” e la violenta

Aveva perso di vista gli amici e non trovava più il suo cellulare. Così è stata avvicinata da un uomo di 37 anni che si è offerto prima di aiutarla e poi ha finito per stuprarla. La giovane di 24 anni ha incontrato l’aggressore fuori da un locale lo scorso fine settimana, e stando a quanto dichiarato dalla vittima, l’avrebbe convinta ad andare in un luogo appartato in piazza Einaudi, in zona Porta Nuova.

Qui avrebbe iniziato a minacciarla con un coccio di bottiglia ed infine l’avrebbe violentata. La mattina seguente (il 1 aprile), la ragazza ha chiesto aiuto al 112 raccontando dell’accaduto. Ha spiegato di essere stata violentata da uno sconosciuto nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile.

L’uomo è stato recluso presso il carcere di San Vittore

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano, grazie a diverse analisi tecniche e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al presunto violentatore, che è stato rintracciato dalla polizia proprio nei pressi del luogo del reato. L’uomo di 37 anni è stato, infine, messo in manette con un fermo di polizia giudiziaria ed è stato recluso presso il carcere di San Vittore.