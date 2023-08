Milano, pulita Galleria Vittorio Emanuele II dai graffiti. Si cercano i colpevoli

Dopo l’operazione di pulizia della Galleria Vittorio Emanuele II, le indagini sull’atto vandalico di uno dei simboli di Milano continuano. L’evento è avvenuto sotto gli occhi di tutti lunedì 7, in tarda serata. Gli investigatori della Polizia Locale, con un reparto che si occupa di vandalismo e contrasto ai graffitari, stanno aspettando di visionare le registrazioni delle telecamere stradali e delle attività commerciali.

Galleria Vittorio Emanuele ripulita dai graffiti

I graffiti sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele sono stati cancellati. I lavori rapidi sono iniziati poco prima delle 8.30 e sono stati completati intorno a mezzogiorno del mercoledì 9 agosto, un giorno e alcune ore dopo l’azione vandalica. Gli operai specializzati hanno coperto i graffiti con uno strato di vernice bianca. “In accordo con la Soprintendenza, il Comune ha scelto il primer adeguato e il colore identico a quello della facciata“, si legge in un comunicato di Palazzo Marino. Il lavoro non è ancora concluso: “Il monitoraggio della facciata continuerà per verificare l’efficacia nel tempo“.

Cos’è successo

La facciata era stata deturpata da tre writer nella tarda serata di lunedì scorso, 7 agosto. Un gesto che ha suscitato rabbia e indignazione tra i cittadini. In breve tempo, i lavoratori dell’azienda privata incaricata dal Comune di Milano, lavorando su un’alta piattaforma elevatrice, hanno completato l’intervento di rimozione delle scritte. La polizia sta cercando di capire chi sono i responsabili del graffito disegnato proprio sull’arco d’ingresso verso piazza Duomo a Milano.

Chi sono i writer che hanno imbrattato la galleria?

Le indagini sembrano condurre a un gruppo di writer in Francia. Nel frattempo, i lavori di pulizia del monumento sono stati conclusi. Ad aiutare le indagini sul gruppo di writer ci sono diversi video che mostrano i tre ragazzi, probabilmente francesi, intenti a vandalizzare l’arco d’accesso alla Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Queste immagini saranno sicuramente utili per la Questura di Milano, dove gli agenti stanno conducendo le indagini per identificarli, anche se potrebbero non essere sufficienti.

Per questo motivo, gli investigatori stanno concentrando l’analisi sulla tag che i vandali stessi hanno apposto al graffito.