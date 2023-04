Montesacro: perde il controllo del suv e si scontra con un palo

Un incidente che non le ha dato scampo. Una donna di 74 anni è morta sul colpo in seguito ad un sinistro avvenuto in zona Montesacro a Roma, tra via Monte Gennaro e viale Adriatico, ieri sera 27 aprile intorno alle 23. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo del suo Suv Bmw X3, andandosi a scontrare con un palo.

Le motivazioni potrebbero essere legate ad un improvviso malore che avrebbe fatto sbandare l’auto, in cui viaggiava sul sedile passeggero anche il marito della vittima. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco della squadra 6A e gli agenti della Polizia di Roma Capitale del III Nomentano.

La salma è stata portata in ospedale per l’esame autoptico

I pompieri hanno, come prima cosa, estratto la donna dall’abitacolo e l’hanno consegnata ai sanitari. I medici hanno tentato per diversi minuti di rianimarla, senza però ottenere alcun risultato. Le ferite riportate sono risultate essere molto gravi. Al momento sono ancora in corso le indagini da parte dei vigili del III gruppo Nomentano e i rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario. Al momento la salma è stata portata in ospedale per l’esame autoptico.