Morto Prigozhin in un incidente aereo: è giallo sulla vicenda

In Russia, l’aereo caduto tra San Pietroburgo e Mosca nella regione di Tver, portava a bordo Evgeny Prigozhin, il fondatore della Wagner, e il suo vice. Tutti e due sono deceduti.

Tuttavia, ci sono coloro che avanzano dubbi e ipotizzano che il tutto sia stato una messinscena per permettere a Prigozhin di dileguarsi e, al contempo, a Putin di dimostrare di essere ancora in grado di punire i traditori.

Il telefono di Yevgeny Prigozhin è stato ritrovato proprio accanto a una delle vittime dell’incidente aereo di ieri in Russia, nel quale sarebbe perito il fondatore del Gruppo Wagner. Questo è stato dichiarato ad Al Jazeera da una fonte politica della Wagner.

L’ipotesi: colpito dalla difesa aerea russa

Conformemente al canale Telegram affiliato a Wagner, Grey Zone, “il jet business di proprietà di Yevgeny Prigozhin, è stato colpito dalla difesa aerea russa“.

“Prima dell’abbattimento dell’aereo, i residenti locali hanno udito due alcuni colpi di fuoco per poi vedere nuvole di fumo nel cielo come si può vedere in alcuni video online, nonché dalle testimonianze dirette dei testimoni oculari“, scrive Grey Zone nel suo messaggio, accompagnando alcune immagini e video dell’aereo in caduta e dei frammenti in fiamme.

Il mistero del secondo aereo

Un secondo jet associato al fondatore della Wagner, Evgeny Prigozhin, è atterrato a Mosca negli stessi minuti.

Secondo Flightradar24, in accordo con le informazioni del canale indipendente russo Dozhd, l’aereo ha volato da Mosca a San Pietroburgo e, dopo avervi trascorso del tempo, è tornato a Mosca.