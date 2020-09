Myriam Catania, come sono i rapporti con l’ex marito Argentero: le parole dell’attrice

A sorpresa Myriam Catania ha accettato di partecipare all’imminente edizione del Grande Fratello Vip, la giovane attrice originaria da una famiglia d’arte ha recentemente dichiarato al settimanale Chi cosa l’ha spinta a dire si ad Alfonso Signorini.

Myriam è anche l’ex moglie di Luca Argentero, oggi attore di successo la cui popolarità e fama è cresciuta dopo la sua partecipazione in una nota edizione del Grande Fratello. I due sono stati insieme 5 anni poi nel 2009 si sono sposati, ma il loro matrimonio non ha avuto successo e nel 2016 si sono separati. Oggi Myriam ha un nuovo compagno e un figlio nato nel 2017, mentre Argentero è legato all’attrice Cristina Marino ed è da poco papà della piccola Nina Speranza che secondo quando documentato su Instagram gli ha fatto perdere la testa.La Catania ha sempre affermato che non sarebbe mai entrata nella casa di Cinecittà ma a quanto pare Signorini è riuscito a fargli cambiare idea.

L’attrice ha poi dichiarato che seppur non si considera amica di Argentero e fra loro non c’è un rapporto quotidiano ha chiesto all’ex marito consigli sul reality: “Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così, non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno. Se gli ho chiesto del Grande Fratello Vip? Quello sì, mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto ‘decidi tu’. Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente.”

Myriam Catania: “Perchè ho detto si al GFVIP”

Myriam Catania non ha mai nascosto il suo scetticismo nei confronti del reality, eppure ha spiegato al magazine Chi perchè ha deciso d’accettare questa sfida. Vuole mostrarsi vera e trasparente e spera di conoscere delle belle persone, portando con se in futuro un ricordo positivo di questa particolare esperienza: “Non sto andando a girare un film d’autore, ma credo nella bellezza delle persone vere, nella sincerità e nella trasparenza. Per questo motivo non potrà farmi male mostrarmi come sono”.