Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5? Le indiscrezioni

La nuova edizione di Pomeriggio 5 fa fatica a decollare. Il format, oggi condotto da Myrta Merlino, ha uno stampo più giornalistico e non ha ricevuto il consenso atteso. E’ evidente che la sostituzione di Barbara D’Urso non è piaciuta al pubblico che rimpiange la conduttrice. Per ovviare al calo d’ascolti i vertici Mediaset sarebbero prossimi a fare de cambiamenti.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5? Secondo alcuni rumors accreditati alla giornalista potrebbe essere affidato un nuovo format e il suo posto potrebbe essere assegnato a Federica Panicucci, leader negli ascolti di Mattino 5. Tra i nomi quotati anche quello di Simona Branchetti. A dare credito a queste indiscrezioni il magazine Oggi che sostiene che la Merlino possa passare a Rete 4 con un programma politico.

- Advertisement -

Intanto Lucio Presta, manager della D’Urso ma anche della Merlino, ha rassicurato Dagospia, che per primo ha insinuato le dimissioni della giornalista, che non è prevista nessuna sostituzione: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”. ha dichiarato l’agente sui social.

Myrta Merlino: “Non mi interessano gli ascolti“

Da parte sua Myrta Merlino appare serena e composta anche se si mormora che abbia avuto a che dire con due dei suoi autori. In una recente intervista poi ha rivelato di non essere interessata allo share, l’azienda non gli ha mai fatto pressione in merito e non ha mai parlato d’ascolti:

- Advertisement -

“Ascolti? Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.