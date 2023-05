Napoli: a Udine previsti 12mila tifosi azzurri

La Dacia Arena sarà per metà azzurra: i tifosi del Napoli muovono verso Udine per quella che potrebbe essere la partita che vale un campionato.

Napoli: la trasferta a Udine e i problemi di ordine pubblico

Saranno più di 10mila i tifosi del Napoli che si recheranno a Udine per assistere a Udinese-Napoli. La partita potrebbe risultare decisiva per lo scudetto, ammesso che la Lazio scivoli contro il Sassuolo. La città friulana si prepara ad accogliere la marea azzurra. La Gazzetta dello Sport scrive che l’albergo della squadra sarà presidiato dalle forze dell’ordine. Questo per evitare che i tifosi azzurri vengano a contatto con altre tifoserie. Dal punto di vista dell’ordine pubblico, ci sarà un controllo della zona dell’hotel in questione. L’attenzione resta alta. Lo stadio sarà per metà azzurro, come ha confermato il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.

Le parole del prefetto Marchesiello

Il prefetto Marchesiello ha parlato di “rinforzi alla segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza perché vi sia un ulteriore rafforzamento della sorveglianza”. Sembra che il Napoli si fermerà in Friuli per due notti di seguito. “Al momento non c’è nessun problema particolare di ordine pubblico. Ovviamente, si auspica che non ci siano contrasti tra tifoserie. Anche la società Udinese calcio si attiverà per una buona riuscita della mediazione con gli ultrà bianconeri”.