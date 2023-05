Napoli: l’esodo verso Udine per lo scudetto

Saranno circa 13mila i tifosi azzurri che sosterranno il Napoli alla Dacia Arena, nella partita che può valere lo scudetto.

Napoli: com’è il clima partita ad Udine?

Perfino il prefetto di Udine Massimo Marchesiello non nasconde il tifo per la squadra guidata da Luciano Spalletti. “Sono napoletano, molto napoletano”, ha dichiarato. Stasera, con le altre forze dell’ordine, dovrà però contenere l’ondata di tifosi. Saranno circa 13mila i tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena e con quelli dell’Udinese non c’è simpatia. La qual cosa potrebbe rappresentare un problema. Lo stesso tifo organizzato dell’udinese ha diffuso un comunicato, nel quale informa i tifosi napoletani che non saranno graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo. Inutile dire che i partenopei hanno preparato un coro a tema, che sarà di certo ironico.

La questura in allerta

La questura friulana è preparata alla serata che potrebbe prolungarsi fino a tarda notte. “Facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché questa serata sia soltanto una grande festa dello sport”, ha dichiarato il questore Alfredo D’Agostino. “Sono stati adeguatamente rinforzati tutti i servizi. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti di supporto”. Poliziotti anche nello stadio per evitare scontri tra tifoserie. L’hotel friulano dove risiede il Napoli, sarà adeguatamente presidiato per tutto il tempo che occorre.