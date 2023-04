Spalletti: “Il risultato dell’andata si può ribaltare”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della partita di ritorno di Champions League contro il Milan, dicendosi certo di poter ribaltare il risultato dell’andata.

Cosa ha dichiarato Luciano Spalletti?

Questa sera va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Orfano di Kim e Anguissa, il Napoli ospita il Milan al Maradona. La squadra di Spalletti deve ribaltare l’1 a 0 dell’andata. Il tecnico ha dichiarato che saranno necessari degli accorgimenti, ma non stravolgerà il gioco del Napoli. “Sarò felice soltanto se passiamo il turno. Qualsiasi consolazione di prestazione sarà una consolazione magra”. Tra le novità più interessanti ci sarà il ritorno in campo di Osimhen, già visto a Verona. Il nigeriano ha preso una traversa dopo pochi minuti e sembra voglioso di scatenarsi. Rappresenterà di certo la maggiore minaccia per la difesa milanista.

- Advertisement -

Il ritorno di Osimhen

“Un po’ di pensiero per Osimhen forse ce l’hanno anche loro“. Spalletti conosce il potenziale della sua punta di diamante. Il nigeriano è il grande atteso della partita di ritorno, il salvatore della patria. Di certo Pioli avrà preparato le contromisure necessarie per ingabbiare il nigeriano. Così come il Napoli dovrà prendere le dovute contromisure per impedire agli attaccanti milanisti, in particolare Leao, di creare pericoli come nel corso della partita di andata. Un duello tra due stelle, due grandi squadre e due grandissimi allenatori. Il Maradona sarà una bolgia. L’appuntamento è stasera alle 21.00 su Sky e Canale 5.