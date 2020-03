Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus, il videomessaggio su facebook

Nicola Zingaretti è positivo al Coronavirus. L’annuncio è stato dato dallo stesso segretario del Pd tramite un video messaggio sulla sua pagina facebook. Il politico ha fatto anche sapere che seguirà tutte le procedure necessarie per fronteggiare il virus. Al momento, dato che comunque è in buone condizioni, per lui scatta l’isolamento domiciliare

Nicola Zingaretti ha il coronavirus, il video

“Seguirò da casa a seguire quello che potrò seguire, la mia famiglia anche sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni. Il lavoro va avanti e il vice segretario del Pd Orlando con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche”. Questo è parte del messaggio diffuso da Zingaretti. Il segretario tende dunque a precisare che l’attività politica proseguirà. Lui stesso resterà in quarantena e si atterrà al protocollo previsto per queste situazioni. Le persone che sono state a contatto con lui intanto, seguiranno comunque il protocollo prefissato dagli enti competenti.

Zingaretti, un messaggio carico di speranza

Intanto il video deciso e accorato del politico del Pd, lascia un barlume di speranza e forza. Soprattutto per chi ha contratto questa malattia o ha timore di prenderla. “Io ho sempre detto- ha proseguito nel video- niente panico, combattiamo, io stesso darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici, della scienza, lavorando da casa per quello sarà possibile e combatto com’è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il paese…”. Le sue parole sono cariche di speranza e di ammirazione.

Naturalmente non sono mancati i commenti, positivi, dei suoi sostenitori e dei seguaci del Pd. Rovescio della medaglia, chi è centro il partito ha cominciato a ironizzare sulla cosa, sostenendo che: “E’ meglio stare lontano dal Pd”.