Sondaggi: spopola Fratelli d’Italia, lega sopra al 10%, M5S sale, fa fatica il PD

Una settimana estremamente positiva per il centrodestra che negli ultimi sondaggi elaborati da Lab 21.01 per Affari italiani, vede salire tutti i suoi partiti con una maggioranza che è in grado di guadagnare consensi. Invece è in netto calo il centrosinistra che perde terreno. L’unico partito a crescere dall’altra parte della barricata è Movimento 5 stelle.

Per il Centrodestra la Lega torna inaspettatamente sopra al 10%, mentre una crescita quasi del 30% sposta a Fratelli d’Italia che deve anche registrare l’ingresso di Stefano Castellino tra le sue fila: “Do il mio cordiale benvenuto nella comunità politica di Fratelli d’Italia al sindaco“, queste le parole di Giusi Savarino, e continua “Sono sicura che il suo ingresso nel partito produrrà un valore aggiunto e rafforzerà la sua azione politica sul territorio che amministra“.

- Advertisement -

In leggero calo il Partito democratico dopo la crescita avuta sull’onda dell’entusiasmo per la gestione Elly Schlein. A differenza del Movimento 5 stelle che continua a crescere anche se i dati sembrano essere lontani da un possibile successo alle prossime elezioni politiche. Nonostante tutto, negli ultimi mesi, sembra che la situazione si sia stabilizzata e la crescita sia costante.

Azione e Italia viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno registrato un piccolo calo. Insomma, la strada da fare è ancora lunga ma al momento è chiaro chi riesce a raccogliere maggiori consensi.