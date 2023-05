Fratelli d’Italia è il 1° partito del Paese

Secondo un recente sondaggio elettorale, sale la fiducia degli elettori in Giorgia Meloni e nel partito Fratelli d’Italia, che si conferma 1° partito in Italia.

Fratelli d’Italia: cosa dicono i recenti sondaggi?

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni gode della fiducia degli italiani. Questa tendenza positiva si riflette anche nel suo partito Fratelli d’Italia, che dopo qualche settimana in discesa guadagna consensi. Il partito resta sotto la soglia del 30%, ma è comunque almeno dieci punti avanti agli altri. Il distacco è talmente netto che, se si tornasse oggi alle urne, godrebbe di un enorme vantaggio sui concorrenti. Tanto per fare un esempio, il Partito democratico è al 18,7% in termini di preferenze. Ci sono quindi oltre dieci punti di distanza tra la forza politica della presidente del Consiglio e i dem. Subito dopo c’è il Movimento Cinque Stelle, che scende al 15,9%.

La fiducia nella Meloni

La Lega scivola al 9,5%, mentre Forza Italia sale al 7,7%. Azione risulta al 4,1% e Italia Viva scende sotto la soglia di sbarramento che le precluderebbe l’entrata in Parlamento. Per quanto riguarda invece la fiducia in Giorgia Meloni, si registra una crescita che va al 44,7%.