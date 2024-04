“Non affitto ai romani” e l’host Airbnb ha cancellato la prenotazione

Una donna residente a Roma ha effettuato la prenotazione di un appartamento attraverso la nota piattaforma Airbnb con l’intenzione di trascorrere un week end nel Canavese in provincia di Torino.

L’host proprietario dell’appartamento, dopo aver saputo che la sua ospite è romana, ha deciso di annullargli la prenotazione.

Dopo aver verificato la disponibilità dell’alloggio ed effettuata la procedura online di prenotazione, la donna si è vista recapitare nel suo account Airbnb questo messaggio “Questo host non può ospitarti”.

Alla richiesta di spiegazioni da parte della potenziale cliente, il proprietario dell’immobile, senza fare inutili giri di parole, le ha risposto letteralmente “L’abitazione non è disponibile. Non mi piacciono le persone di Roma”.

E il concetto è stato ribadito dal proprietario piemontese più volte, anche nei messaggi successivi di cui c’è ampiamente traccia nel portale in questione come questa frase: “La vostra colpa è quella di lamentarvi, come tutti i romani”.

La signora che si è vista rifiutata la prenotazione ha segnalato l’accaduto al servizio clienti di Airbnb perché, giustamente, giudica inaccettabile che nel 2024 esistano ancora simili discriminazioni. Sembra essere tornati negli Anni Sessanta quando a Torino, ma non solo, si leggeva “Qui non si affitta ai meridionali”.

La speranza è che si tratti di un caso isolato.