Non è l’Arena, la verità sull’addio di Giletti: parla Cairo

Dopo settimane di silenzio, che ha infastidito anche Massimo Giletti, Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla chiusura anticipata di Non è l’Arena. Da un giorno all’altro il giornalista e tutto il suo staff si sono ritrovati senza lavoro e a quanto pare non gli sono state fornite delle motivazioni chiare. La7 capitanata d’Urbano Cairo ha deciso d’annullare ben 9 puntate del talk che ha sempre fatto ascolti rilevanti.

Ospite del Festival della Televisione di Dogliani Cairo ha risposto alle domande pungenti di Francesca Fagnani che ha con Giletti anche un rapporto d’amicizia. La giornalista diretta come sempre ha chiesto all’ad come mai Non è l’Arena fosse stato chiuso in anticipo. Cairo ha ribadito la sua stima per Giletti anche se la sua risposta è stata vaga: “Prima di tutto ci tengo a precisare che Giletti ha fatto 6 anni e 197 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia.“

- Advertisement -

Ha poi aggiunto: “Poi va detto che nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì, un’operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica.” Impossibile per la conduttrice di Belve non fare riferimento alla presunta foto dove apparirebbero Silvio Berlusconi in compagnia di Giuseppe Graviano e del Generale dei Carabinieri Francesco Delfino. Cairo ha affermato di non aver mai parlato con Giletti di questo, ma soprattutto d’aver sempre lasciato al giornalista ampia autonomia di gestione del suo programma.

Cairo: “Berlusconi è stato un grande maestro”

Cairo ha poi speso parole di stima nei confronti di Pier Silvio Berlusconi che considera un grande maestro: “È stato un grande maestro per me, mi ha insegnato a non mollare mai, a motivare le persone“.

- Advertisement -

L’ex premier gli ha insegnato molto e ha creduto nella sua determinazione e intraprendenza. Per ora Cairo non ha rilasciato altre dichiarazioni su Giletti ne ha chiarito la sua posizione attuale nei confronti del giornalista.