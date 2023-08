Olbia, scontro tra un traghetto e un peschereccio: disperso un uomo

Scontro in mare, a circa tre chilometri al largo di Capo Figari, nella serata del 10 agosto. Lo scontro ha visto protagonisti il peschereccio Alemax II di Golfo Aranci, e il traghetto Sharden della compagnia Tirrenia.

A seguito dell’incidente, l’imbarcazione ha affondato: il comandante, Mario Langiu, 28 anni, è stato tratto in salvo ed è attualmente ricoverato in ospedale a Olbia, al Giovanni Paolo II, ma non versa in gravi condizioni. Questa mattina è già stato interrogato dagli uomini della Capitaneria di Porto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un uomo senegalese di 41 anni è attualmente disperso: le ricerche sono in corso, ma fino a questo momento non hanno prodotto risultati.

La segnalazione alla Guardia Costiera

Intorno alle 23.15, la sala operativa della Guardia Costiera di Olbia è stata allertata grazie alla segnalazione telefonica di una passeggera che al momento dell’incidente sostava sul ponte della Sharden, nave partita da Olbia verso il porto di Livorno. Le ricerche in mare dell’uomo sono proseguite per tutta la notte, con il supporto di tre unità navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore e un elicottero dell’Aeronautica Militare.

La Procura di Tempio Pausania ha avviato un’indagine, al momento senza indagati, per la collisione. Ancora poco chiara anche la dinamica dell’accaduto, anche se dalle prime interrogazioni sembra che il marinaio disperso si trovasse sottocoperta nel momento dello scontro. Tra i mezzi impiegati per i soccorsi, un rimorchiatore Moby e i mezzi della guardia costiera.