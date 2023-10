Omicidio Rimini: scoperta la voce del killer

Un nuovo dettaglio si aggiunge al quadro inquietante rispetto all’omicidio di Via Ciclamino a Rimini dello scorso tre ottobre di una 78enne uccisa con ferocia da uno sconosciuto con 17 coltellate dopo una colluttazione.

Attualmente le indagini della Procura puntano sulla famiglia della nuora della vittima. Ricordiamo che, proprio la nuora della vittima, era stata interrogata per 20 ore nella procura di Rimini e, inoltre, l’appartamento nel quale abitava è stato posto sotto sequestro alla ricerca di possibili tracce di sangue.

Dunque una strada era stata tracciata nelle indagini, sopratutto perchè gli esperti della Polizia Scientifica arrivati da Roma, hanno evidenziato delle tracce di sangue in un posto diverso da dove era stato rinvenuto il cadavere: il garage del padre della nuora della vittima che aveva scoperto il corpo.

I nuovi aggiornamenti

I nuovi aggiornamenti sulla dinamica dell’omicidio ci raccontano di una registrazione della telecamera di sorveglianza, installata da un condomino in via Del Ciclamino. La c sera del 3 ottobre scorso ha registrato le urla della 78enne testimone di Geova uccisa con 17 coltellate nel suo garage di Rimini. La registrazione non è pulita a causa della distanza del dispositivo rispetto a dove la vittima è stata aggredita. Inoltre è in un garage chiuso, ma con porta forata che lascia passare suoni e luci.

Poco prima delle urla però gli inquirenti sono riusciti ad ascoltare una voce maschile che saluta la donna e poi la aggredisce brutalmente.