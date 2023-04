Orsa Jj4: è nato un hashtag per boicottare il Trentino

Risale a ieri 18 aprile la notizia della cattura di Jj4, l’orsa responsabile della morte del runner Andrea Papi. Il giovane di 25 anni era andato a correre nei boschi di Caldes lo scorso 5 aprile, quando è stato aggredito dall’animale ed ha perso la vita. L’orsa sedata e addormentata, ha conosciuto nella notte la sua nuova “casa” al Centro Faunistico del Casteller.

La notizia non ha lasciato indifferenti gli animalisti e in queste ore, sui social in molti stanno pubblicando post con l’hashtag #BoicottaIlTrentino. Questo è ormai tra i trend di Twitter, con cui diverse persone hanno sostenuto che la vicenda li porterà ad evitare il Trentino per le vacanze.

- Advertisement -

Gli attivisti in campo davanti ai supermercati

Gli attivisti sono anche scesi in campo: i Centopercentoanimalisti hanno esposto alcuni striscioni fuori da due supermercati di Verona. “Lo facciamo affinché tolgano dagli scaffali i prodotti trentini: sarebbe un gesto importante di solidarietà. Contemporaneamente invitiamo le persone a non comperare questi prodotti, finché Fugatti e soci non avranno cambiato rotta. Chi ama gli animali, legga l’origine di quel che compra”, è stato il loro appello. Una vicenda che rischia di avere serie ripercussioni sui produttori, sulle attività, sul turismo e sulle eccellenze della regione.