Orsa Jj4: il sindaco campano chiede l’adozione

Jj4, l’orsa che ha ucciso il runner trentino e che è attualmente rinchiusa al Casteller di Trento, è ancora al centro delle polemiche. Il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti ha già firmato una nuova ordinanza di abbattimento dell’animale, tuttavia in queste ore è intervenuto il sindaco di Summonte, provincia di Avellino, proponendo di adottare l’orsa.

Pasquale Giuditta, primo cittadino della città campana, ha affermato di essere contrario all’abbattimento e si è detto disponibile a prendersi cura dell’orsa nel suo territorio.

- Advertisement -

“Non credo sia giusto sopprimere”, ha spiegato a “Zona Bianca”, programma Mediaset. “Convivere e condividere è quello che dobbiamo fare, noi siamo propensi ad accogliere una parte di quegli orsi e credo che nel nostro territorio penso ci sia l’habitat naturale per accoglierli”. La sua idea di introdurre gli orsi nel Parco regionale del Partenio, non è passata inosservata soprattutto agli occhi dei suoi concittadini.

L’idea è introdurre gli orsi nel Parco regionale del Partenio

“Potrebbero attaccare l’essere umano”, hanno ribattuto i residenti, “creando un problema a chi non sa come affrontare una situazione del genere”. Francesco Iovino, presidente del Parco ha aggiunto: “Non è un parco recitato, gli orsi potrebbero arrivare facilmente nei centri abitati, è un territorio che si estende per quattro province e 22 comuni. Si tratta di un parco molto antropizzato e l’impatto con l’uomo potrebbe essere continuo“.