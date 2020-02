Chiara Ferragni e Fedez stars del red carpet del party degli Oscar 2020

La notte degli Oscar 2020 come ogni anno ha attirato l’attenzione delle stars di tutto il mondo, in particolare quelle di Hollywood che considerano l’evento unico e prestigioso. Vincitori della nobile statuetta Brad Pitt come attore non protagonista del film C’era una volta a… Hollywood, diretto da Quentin Tarantino che ha dedicato la vittoria ai figli, ma anche Joaquin Phoenix per la sua magistrale interpretazione di Jocker che invece ha avuto un pensiero per il fratello River.

Come miglior film ha sorpreso la vittoria del film sud coreano Parasite che ha spiazzato le prestigiose pellicole americane. Ospiti per la seconda volta dei party che hanno fatto seguito all’evento più amato al mondo, Fedez e Chiara Ferragni seguitissimi dai fotografi e dai paparazzi.

Chiara Ferragni ha prima calpestato il red carpet dei party post premiazione con Heid Klum , entrambe testimonial per Donatella Versace le due vip hanno condiviso alcuni momenti della serata insieme sui loro profili social e hanno ironizzato anche sulla presenza della stilista alla serata.

Oscar 2020, Fedez e Chiara Ferragni seconda volta a Hollywood

Lo scorso anno Fedez e Chiara Ferragni sono stati già ospiti degli eventi organizzati nella notte degli Oscar, la coppia inoltre è stata invitata anche nel 2018 ma l’influecer, molto popolare in Usa, non è potuta andare perchè in dolce attesa di Leone e la gravidanza non le ha permesso di presenziare per alcuni piccoli problemi di salute.

La coppia ha sfilato per mano sul red carpet e i fotografi l’hanno assediati richiamando la loro attenzione in modo quasi assillante: una bella soddisfazione per il made in Italy!