Pandora regala il bracciale Fiocco di Neve in edizione limitata

Fino al 18 dicembre 2019 un bracciale Pandora in regalo

Se effettui un acquisto per un valore di 129€ riceverai in regalo il nuovo Bracciale in edizione limitata del valore valore di 69€.

Non perdere questa occasione. Potrai ricevere il bracciale Pandora Fiocco di Neve in EDIZIONE LIMITATA solo aderendo all’iniziativa. Potrai selezionarlo direttamente nel carrello una volta raggiunta la soglia minima di 129€.

Inoltre la promozione ti darà diritto alla SPEDIZIONE GRATUITA.

Bracciale Fiocco di Neve in maglia mesh

Photocredit: it.pandora.net/it

Il bracciale Pandora Moments in Argento Sterling 925 ha una particolare chiusura un fiocco di neve brillante. ancora più unico. L’incisione “Shine Bright”, presente sul retro della chiusura, ti dà la carica per sentirti unica e speciale. Puoi personalizzare il bracciale con i Charm Pandora Moments disponibili in Argento Sterling 925, Pandora Rose, Pandora Shine.

Se invece adori gli anelli Pandora ti suggeriamo l’anello Corona.

La promo é valida dal 3 fino al 18 dicembre, sia online collegandosi sul sito Pandora, sia nei punti Store sul territorio Nazionale. Leggi il regolamento.