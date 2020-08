Paola di Benedetto e Federico Rossi due anni d’amore: come hanno festeggiato?

Dopo un periodo di crisi e allontanamento Paola di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme per amarsi e da quel giorno sono trascorsi ben due anni e oggi, nonostante alcuni alti e bassi, festeggiano il loro anniversario tra le bellezze della Sardegna dove la coppia, come tanti altri vip, sta trascorrendo le vacanze.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha documentato sul suo profilo Instagram la cena romantica organizzata per festeggiare una data così importante per lei e il cantante idolo delle teenager. In pochi credevano che potessero durare e invece la giovane coppia ha superato molti ostacoli a cominciare dalla distanza dovuta alla partecipazione dell’ex madre natura al GFVIP e in seguito alla quarantena pro Coronavirus.

Dal momento che si sono rivisti Paola e Federico non si sono più lasciati e hanno cominciato a fare progetti sulla loro vita insieme. In autunno a quanto pare i due faranno un passo importante andranno a convivere, pronti a condividere questa importante esperienza insieme. Inoltre per Paola ci sono anche dei cambiamenti professionali debutterà in tv in un programma i cui dettagli non sono stati ancora definiti.

Paola di Benedetto e Federico Rossi amore a gonfie vele

La storia d’amore fra Paola di Benedetto e Federico Rossi va a gonfie vele, i due sono felici e sereni insieme e hanno tanta voglia di viversi. Come tanti altri vip la coppia ha scelto la Sardegna per trascorrere le sue vacanze, i due sono stati anche paparazzati dal settimanale Chi insieme: scatti d’amore e sguardi di passioni hanno caratterizzato le immagini rubate alla coppia. Federico e Paola sono molto amati dai followers, sono una coppia giovane e a quanto pare molto innamorata e hanno voglia di costruire un futuro insieme.