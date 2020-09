Paolo Bonolis dalla parte di Flavio Briatore: cosa ha detto?

Le polemiche su Flavio Briatore, sul suo contagio e su come ha reagito alle accuse d’essere stato in prima linea nel creare focolai in Sardegna non sembrano placarsi. In seguito, poi, alla positività di Silvio Berlusconi che l’imprenditore ha incontrato qualche giorno prima della rivelazione dei risultati dei tamponi, Briatore è stato considerato l’untore per eccellenza.

A difesa dell’imprenditore è intervenuto Paolo Bonolis che in un’intervista all’Huffigton Post ha preso posizione a favore di Briatore affermando quanto sia ridicola questa caccia alle streghe, a chi sta bene o male, ma soprattutto questo eco mediatico irrilevante in una situazione che riguarda tutti: “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate! Trovo grottesco pensare a questo, a chi l’ha contratto e a chi no, e a non pensare a problemi ben più seri.“

Paolo Bonolis pone l’accento sul fatto che il Covid non è gossip e pettegolezzo e non deve diventare tale, è una cosa seria e va affrontata con tutta l’attenzione possibile: “Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo, una di quelle in cui c’è chi paga dazio e chi ne approfitta, chi la paga in prima persona e chi è ricava solo vantaggi”.

Paolo Bonolis risultato negativo al test del Coronavirus e così anche suo figlio, ha poi preso una chiara posizione nei confronti di Briatore a cui ha manifestato ancora una volta tutta la sua solidarietà. Trova ridicolo e assurdo questo attacco mediatico: “Trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani.”