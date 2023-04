Papa Francesco in ospedale: crisi respiratoria o infarto? Dagospia lancia la BOMBA

Papa Francesco è ricoverato da ieri nello speciale appartamento dei Papi dell’Ospedale Gemelli a Roma, per una “infezione respiratoria”. Secondo le notizie trapelate questa mattina da fonti vicine al decimo piano del Policlinico, il pontefice avrebbe trascorso una notte tranquilla, “liscia come l’olio”. “Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, hanno tenuto a specificare. Nella tarda mattinata di oggi è atteso un ulteriore aggiornamento in merito alle condizioni di salute del Papa. Attualmente anche dalla Santa Sede hanno riferito: “ha passato bene la notte”.

Tra i sanitari più vicini al Santo Padre c’è l’infermiere Massimiliano Strappetti di 54 anni. Fu proprio lui 3 anni fa, a convincere Bergoglio a sottoporsi all’operazione al colon. Oggi il Papa trascorrerà un’intera giornata di degenza in ospedale. A causa dell’infezione respiratoria dovrà seguire una terapia ad hoc. Al momento proseguono gli accertamenti e per ora, secondo quanto si apprende dai sanitari, si escludono problemi cardiaci e polmonite.

Il comunicato del direttore della Sala stampa vaticana

“Nei giorni scorsi papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici”, ha comunicato ieri sera il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.

L’ultima dichiarazione del direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni

“Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate. Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia.”

La BOMBA di Dagospia

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un disturbo respiratorio, come comunicato ufficialmente. Secondo quanto riferisce Dagospia a portare al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma potrebbe esser stato un infarto. “Il Pontefice, che ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, potrebbe aver bisogno di un piccolo intervento (Stent? Cambio valvola?)” cosi scrive Roberto D’Agostino sul proprio sito. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione di salute.