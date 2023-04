Papa Francesco “migliora”, ma il Vaticano rivoluziona i riti della Settimana Santa

Migliora di giorno in giorno il quadro clinico di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per un malore dovuto a “un’infezione respiratoria“, che si è poi rivelata essere “una bronchite su base infettiva”. Nonostante il Pontefice stia continuando con la terapia e le sue condizioni di salute sembrerebbero essere buone, non si sa ancora quanti giorni di degenza dovrà trascorrere in ospedale. Il Santo Padre, di 86 anni, ha preso molto peso e questo non lo aiuta nella guarigione.

Inoltre, i medici non trascurano il fatto che Bergoglio all’età di 21 anni subì una resezione in seguito a una grave forma di polmonite. Per via di tre cisti, gli asportarono il lobo superiore del polmone destro. Dunque la situazione è ancora molto complessa. Nel caso in cui il Papa venga dimesso dal Gemelli prima dell’inizio della Settimana Santa, non è detto che possa tornare a svolgere immediatamente le sue attività.

Il Vaticano ha rivoluzionato il piano per le messe di Pasqua

Probabilmente dovrà trascorrere un periodo di riposo a Casa Santa Marta. A tal proposito, il Vaticano ha rivoluzionato il piano per le messe di Pasqua. Quella della Domenica delle Palme sarà celebrata dal vice decano del Collegio cardinalizio, card. Leonardo Sandri. Quelle del Giovedì Santo, la “crismale” del mattino dal cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis e la pomeridiana “in Coena Domini” dall’arciprete di San Pietro card. Mauro Gambetti. Quella della Domenica di Pasqua, infine, dal cardinale decano Giovanni Battista Re.