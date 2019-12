Pena di morte in Giappone: giustiziato un uomo cinese

Un uomo di 40 anni, Wei Wei, è stato impiccato in Giappone per aver massacrato un'intera famiglia nel tentativo di porre in essere una rapina insieme ai suoi complici

Oggi 26 Dicembre 2019 in Giappone è stata eseguita una pena capitale nei confronti di un soggetto condannato.

L’uomo è stato condannato a morte per aver massacrato un’intera famiglia nel 2003. È davvero sconcertante leggere tali notizie nel 2019, quasi 2020. L’aspetto più sconcertante è che questa non è stata l’unica esecuzione dell’anno. Nel 2019 infatti sono state eseguite ben 3 pene capitali in Giappone.

L’uomo condannato a morte si chiamava Wei Wei ed aveva 40 anni. Il ministro della Giustizia, Masako Mori, non ha avuto remore nell’autorizzare la pena più grave prevista dall’ordinamento giuridico.

Il reato commesso da Wei Wei

L’uomo di 40 anni è stato dichiarato colpevole di aver massacrato, insieme a due connazionali, una famiglia di quattro persone. Il luogo dove si è consumato il reato è Fukuoka, località situata nel sud-ovest del Giappone. Sembra che Wei Wei, insieme ai complici, si fosse introdotto nella casa delle vittime per porre in essere una rapina. Per evitare di essere scoperti i tre assassini hanno gettato i corpi delle vittime nelle profonde acque del porto.

La condanna alla pena di morte per Wei Wei è stata irrogata dal giudice nel 2011. Uno degli aspetti più gravi però è che il condannato viene informato del suo nefasto destino solo nel giorno in cui avviene. Questa modalità rende ancora più aspra la pena poiché il condannato sa che deve morire ma non sa quando, se domani o tra un anno ad esempio.

Attualmente in Giappone ci sono ancora 15 detenuti nel braccio della morte che attendono con assoluta impotenza il loro destino.

Un altro aspetto che va sottolineato è la modalità attraverso la quale la pena di morte viene eseguita, ovvero l’impiccagione. Molti soggetti devono attendere addirittura dei minuti prima che il loro cuore cessi di battere, una vera e propria tortura legale.

Occorre riflettere sulle parole di chi diceva che la pena di morte è il delitto premeditato più grave.

Leggi anche: Nigeriano prende a sassate auto parcheggiate