Penta: la banca online delle piccole e medie imprese

I vantaggi del conto online per le piccole e medie imprese e per le startup

Burocrazia complicata, tempi infiniti per l’aperura di un conto corrente o per ottenere prestiti: tutto il mondo legato al banking è sempre molto lento.

È questo il motivo per cui, soprattutto in questo difficile periodo economico, sta diventando sempre più complicato per le piccole e medie imprese e per le startup riuscire a non farsi superare dai concorrenti e avere successo sul mercato.

Tutti gli ostacoli amministrativi e gestionali, infatti, possono gravare pesantemente sulle società più piccole e di nuova costituzione, sia in termini di costo che in termini di tempo.

Cosa possono fare le PMI e le startup per semplificare le cose e non farsi soffocare dalle complicazioni gestionali del settore bancario?

La risposta può essere più vicina di quanto si possa pensare: da pochi anni, infatti, stanno emergendo con forza diverse piattaforme di business banking, ovvero società online attraverso le quali gli imprenditori possono trarre enormi vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

Una di queste nuove piattaforme di banking digitale è Penta, nata a Berlino nel 2017 che, in pochissimo tempo, ha superato i 17.000 clienti ed è sbarcata anche in Italia nel maggio 2019, con enorme gioia da parte di imprenditori e founder di nuova generazione.

L’obiettivo primario di Penta è quello di semplificare la gestione bancaria aziendale grazie alla sua grande competenza e per mezzo della sua tecnologica app per smartphone e al suo sito sempre aggiornato.

Penta propone soluzioni innovative per SRL, SS o SNC e l’app e il sito sono fruibili non solo dall’imprenditore, ma anche da tutti coloro che seguono i vari adempimenti amministrativi dell’impresa, come delegati o commercialisti. Penta, inoltre, mette a disposizione diverse carte di debito legate al conto principale, con la possibilità di definire limiti di spesa ed essere sempre aggiornati su qualsiasi operazione tramite notifica su cellulare o via mail.

Il team di Penta è un crescendo in fatto di numeri e di successi: coinvolge una squadra con più di cinquanta dipendenti provenienti da oltre dieci paesi differenti e la sua popolarità si è spinta a gran voce tra migliaia di aziende, tanto che quota un’adesione di 10.000 imprese e 8 milioni di euro in investimenti.

Come facilmente intuibile, sono numeri record per una neonata piattaforma di business banking.

Il conto corrente Penta dedicato alle PMI

Penta offre dei servizi davvero vantaggiosi per le PMI, attraverso i quali gli imprenditori possono sollevarsi da un gran numero di incombenze e lunghe tempistiche.

Penta può, infatti, agire come sostituto del classico conto corrente e gestire in maniera più flessibile un gran numero di servizi bancari.

In particolare, con il Conto Business Penta, le PMI sono in grado di rendere molto più flessibile la gestione delle spese, possono attivare diverse carte di credito, gestire strumenti di online banking e bonifici.

Non è finita qui: le PMI possono trarre grandi vantaggi dalla Penta Team Card, il servizio che consente di caricare scontrini e ricevute per semplificare le note spese.

In particolare, con questo innovativo strumento ideato da Penta, tutti i dipendenti possono far uso di una propria carta di credito, caricare sul proprio portale le note spese in maniera facile e veloce e tenere tutte le operazioni sotto controllo.

Tra gli aspetti positivi, Penta consente, attraverso l’attivazione dei propri strumenti, di aderire ad offerte e vantaggi con alcune partnership, come quella con Credimi.

Questa importante collaborazione permette alle PMI di ottenere un finanziamento di cinque anni senza vincoli e senza la richiesta di garanzie, con sconto delle fee al 50%.

Il conto corrente Penta dedicato alle startup

Tutti i vantaggi offerti da Penta alle PMI sono rivolti anche alle startup con l’apertura del conto corrente online dedicato, dal sito getpenta.com/it.

Il conto online è particolarmente vantaggioso per le aziende di nuova costituzione, in quanto consente di avere a disposizione carte aziendali e benefit esclusivi, specificatamente ideati per far crescere le startup.

Attivabile in meno di 48 ore, dopo una serie di attenti controlli e verifiche, il conto è immediatamente utilizzabile.

Il servizio presenta altri vantaggi: a seconda delle necessità della startup e del suo founder, possono essere introdotti limiti di spesa personalizzabili, notifiche in tempo reale e, grazie all’Easy Expense Management, è possibile caricare la foto di una ricevuta da allegare direttamente alla transazione.

In questo modo, tutta la contabilità sarà snellita e i tempi risulteranno notevolmente ridotti.

Il tutto, come tutti i servizi ideati e gestiti da Penta, in totale trasparenza e sicurezza.

Apertura del conto online Penta

Sia per una piccola-media impresa che per una startup, aprire un conto corrente online è un’operazione facile, sicura e molto veloce, dal momento che:

il sito presenta una procedura guidata che, passo dopo passo, permette di creare il conto online;

tutte le procedure sono altamente protette dai migliori protocolli di sicurezza: tutti i dati personali e finanziari rimarranno strettamente riservati;

sono sufficienti pochi minuti per la creazione dell'Account utilizzabile per l'apertura del conto.

Grazie a queste sue caratteristiche uniche, Penta è diventata in tempi rapidissimi una realtà consolidata e sicura, dal momento che, tra i suoi servizi, permette di richiedere e ottenere prodotti personalizzati e adatti a tutte le esigenze.

È, inoltre, un banking online capace di affiancare con successo gli imprenditori in moltissimi aspetti di gestione delle loro attività amministrative e creditizie.

Con Penta, anche gli imprenditori meno esperti possono usufruire di tutti i vantaggi dell’online banking con la massima sicurezza e con la possibilità di monitorare costantemente i flussi di cassa e di spesa in modo rapido e veloce.