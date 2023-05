Pioli: “Servirà partita di alto livello“

Il tecnico del Milan Pioli carica la squadra in vista della semifinale di Champions League di domani contro l’Inter.

Pioli: come si prepara il tecnico all’Euroderby?

Con Leao in forse, il Milan ancora una volta sfavorito nei pronostici. La squadra di Pioli ci avrà fatto ormai l’abitudine. Anche contro il Napoli campione d’Italia era accaduto lo stesso, ma poi il campo ha dato ragione alla formazione rossonera.

I bookmakers puntano tutto sull’Inter di Inzaghi, che nei match importanti ha sempre detto la propria. Ma anche il Diavolo ha i propri assi nella manica. Uno di questi è sicuramente Leao. L’attaccante portoghese è un punto di riferimento per la formazione rossonera, ma non si sa ancora se riuscirà a recuperare per l’attesissima sfida che vale una stagione.

Le condizioni di Leao

In merito alle condizioni di Leao, Pioli è stato molto chiaro. Il giocatore ha lavorato sul dritto, e nel corso della giornata proverà a forzare, così da capire le proprie condizioni. Il tecnico rossonero ha già fatto sapere che se lo convocherà, sarà per schierarlo in campo. Tenerlo in panchina non ha senso, visto l’importanza di questo match. Se non dovesse farcela, Il Milan ha comunque un piano di riserva che contempla Un altro schema di gioco.