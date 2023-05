Euroderby: le probabili formazioni di Milan e Inter

Dubbi e certezze per gli allenatori di Milan e Inter in vista dell’Euroderby di andata di Champions League.

Euroderby: quali saranno le probabili formazioni?

Leao ha un ruolo fondamentale per l’attacco del Milan. Se il portoghese non dovesse recuperare dopo l’infortunio con la Lazio, al suo posto subentrerebbe Saelemaekers. La difesa e il centrocampo dovrebbero vedere gli stessi giocatori dell’ultima di campionato. In attacco Giroud, Brahim Diaz e come detto Saelemaekers al posto di Leao se il portoghese non dovesse recuperare. Inzaghi deve invece scegliere a centrocampo e in attacco. Lautaro sicuro di un posto da titolare mentre Dzeko e Lukaku “combatteranno” per un posto lì davanti, con Dzeko che sembra in vantaggio sul compagno di squadra.

La partita che vale una stagione

Entrambe le milanesi si giocano una stagione. Mancano solo 2 giorni per l’Euroderby di Champions di andata. Inzaghi ha guidato la squadra nella seduta di allenamento odierna ad Appiano Gentile. In casa rossonera i fari sono tutti puntati su Leao. Il portoghese è fondamentale per l’attacco milanista e contro il Napoli si è rivelato fondamentale. L’Inter recupera D’ambrosio e Gosens. Quest’ultimo si è rivisto in campo durante l’allenamento e chissà che non possa recuperare alla velocitò della luce.