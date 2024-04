Polpette di tonno in friggitrice ad aria, scopri come farle in soli 10 minuti

Le polpette di tonno in friggitrice ad aria con cuore filante sono un’alternativa leggera e gustosa alle classiche polpette fritte, perfette per un aperitivo o come secondo piatto.

Con il mio trucco saranno non solo gustose ma anche morbide e delicate. Ora provate subito e facci sapere se ti sono piaciute. Puoi pubblicare i tuoi risultati sul nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE.

Ingredienti:l polpette di tonno

240 g di tonno sott’olio

50 g di pane morbido ( 1 panino all’olio )

90 ml di latte

1 uovo

1 cucchiaio di ricotta

50 g di formaggio filante

30 g di pecorino grattugiato

2 cucchiai di pangrattato o q.b

Prezzemolo tritato

Pepe

Sale

Procedimento

In una ciotola, mescolate il tonno con il pane morbido precedentemente ammollato nel latte e strizzato, l’uovo, la ricotta, il pecorino grattugiato, il pangrattato, il prezzemolo tritato, il pepe e il sale fino a ottenere un composto omogeneo. Se serve aggiungete altro pangrattato.

Formate delle polpette, inserendo al centro di ognuna un pezzetto di formaggio filante.

Cottura

Mettere le polpette nella friggitrice ad aria, date un puff di olio e cuocete a 180°C e cuocetele per circa 13 minuti, girandole a metà cottura per garantire una doratura uniforme.

Consigli