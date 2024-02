Proteste agricoltori: i trattori arrivano a Roma

Continuano senza sosta le proteste degli agricoltori che, lungo tutto lo stivale, stanno organizzando blocchi e cortei per protestare contro le nuove normative UE e l’introduzione nel mercato europeo dei prodotti ucraini.

Le proteste, come annunciato in precedenza, sono giunte alle porte di Roma con una decina di trattori che si sono posizionati quest’oggi lungo la Via Nomentana, poco prima del Grande Raccordo Anulare.

Entro oggi dovrebbero giungere nei pressi della capitale qualche centinaio di trattori provenienti dalla Toscana, precisamente dalla Val di Chiana mentre nel pomeriggio dovrebbero arrivare, secondo gli organizzatori, altri 1500 trattori da tutto il resto d’Italia.

“Stiamo andando in Questura, intanto siamo arrivati con una decina di trattori e ci siamo posizionati in un campo sulla via Nomentana fuori dal Raccordo anulare ma entro stasera dovrebbero arrivare altre 300, 400 persone a bordo dei loro mezzi. Entro giovedì pomeriggio prevediamo l’arrivo di 1.500 trattori da varie regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Molise e anche dal nord” afferma all’Adnkronos l’imprenditore agricolo Andrea Papa del movimento Riscatto Agricolo. L’idea è di manifestare venerdì a Roma con un corteo che attraverserà la città.