Raffaello in mostra a Roma

Sono circa duecento i capolavori, di cui una cinquantina conservati dagli Uffizi, presenti nella mostra dedicata a Raffaello in occasione della sua scomparsa avvenuta 500 anni fa.

Sanzio è stato uno dei pittori più apprezzati del Rinascimento italiano e nonostante la sua prematura scomparsa, avvenuta il 6 aprile 1520 a soli 37 anni, continua ad essere amato. L’esposizione è intitolata ‘Raffaello‘ e costituisce il miglior percorso artistico utile alla celebrazione di questo grande personaggio cinquecentesco. L’evento è stato approvato dal Comitato Nazionale istituito dal Ministro Dario Franceschini e presieduto da Antonio Paolucci.

Realizzata dalle Scuderie del Quirinale (facenti parte della Presidenza della Repubblica nonché gestite dal Mibact grazie alla società in-house ALES) con la collaborazione delle Gallerie degli Uffizi, la mostra è curata da Marzia Faietti, Matteo Lafranconi, Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro.

In occasione di ‘Raffaello‘ sono state raccolte una serie di testimonianze importanti firmate dall’artista: 100 dipinti e disegni e una serie di capolavori presi in prestito da altre gallerie. La mostra è stata pensata come una grande conversazione artistico-culturale tra Roma e Firenze.

Bisognerebbe ringraziare i numerosi musei internazionali che hanno permesso questo grande ventaglio di meraviglie: le Gallerie Nazionali d’Arte Antica, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei, e all’estero, oltre ai Musei Vaticani, il Louvre, la National Gallery di Londra, il Museo del Prado, la National Gallery of Art di Washington, l’Albertina di Vienna, il British Museum, la Royal Collection, l’Ashmolean Museum di Oxford e il Musée des Beaux-Arts di Lille.

Tra le opere che saranno possibili da ammirare abbiamo: la Madonna del Granduca delle Gallerie degli Uffizi, la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal Louvre, la Madonna della Rosa dal Prado, la celebre Velata di nuovo dagli Uffizi.

La mostra sarà inaugurata il 3 marzo 2020 e sarà fruibile al pubblico dal 5 marzo al 2 giugno.