Risultati e classifica Serie A: quattordicesima giornata conclusa

Il campionato di Serie A 2019/2020 continua a regalare spettacolo, colpi di scena e partite degne di nota. Inter e Juventus continuano a sfidarsi per il primo posto, per ora occupato dai nerazzurri. Le due capitoline continuano a far bene e a occupare le prime posizioni. Il Cagliari alimenta il proprio sogno di Europa, seppur con qualche rischio. bene anche l’Atalanta e sorpresa Lecce nelle ultime uscite. Profonda crisi per Brescia e Spal, sempre più in difficoltà. I risultati e la classifica dopo la quattordicesima giornata dimostrano infatti la condizione fisica e mentale dei club.

Risultati Serie A: gli esiti dei match

La quattordicesima giornata di Serie A ha avuto inizio Sabato 30 Novembre. Si sono disputate ben tre partite. La prima di queste è stata Brescia-Atalanta, terminata per 0-3. La doppietta di Mario Pasalic e la rete di Josip Ilicic sono bastati a stendere i padroni di casa. Così la Dea ritorna a vincere.

Nel pomeriggio sono scese in campo Genoa-Torino, finita 0-1 per gli ospiti. Il sigillo di Gleison Bremer permette ai granada di portare 3 punti importantissimi. Nell’anticipo serale si sono sfidate Fiorentina-Lecce; al Franchi i padroni di casa hanno fatto di tutto per vincere ma, al termine della partita, non ha raccolto nemmeno un punto perdendo 0-1. A punirli Andrea La Mantia.

Le partite di Domenica

Ad aprire la giornata di campionato di Domenica 1 Dicembre sono state Juventus-Sassuolo, nel lunch match delle ore 12:30. I bianconeri, con turnover e leggerezza, hanno subito l’ottima partita degli emiliani. Risultato finale 2-2, prima Leonardo Bonucci e dopo qualche minuto Jeremie Boga. Nella ripresa Ciccio Caputo e infine Cristiano Ronaldo su rigore.

Nel pomeriggio ci sono state Inter-Spal, finita 2-1 con doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Mattia Valoti, inutile ai fini del risultato. I padroni di casa si sono così aggiudicati il primo posto. Poi Lazio-Udinese terminata 3-0 con ancora Ciro Immobile (2 gol per lui, uno su rigore) e Luis Alberto da penalty. Tra Parma-Milan si è visto un bel gioco rossonero, ospiti che vinco 0-1 grazie a Theo Hernandez.

Nel pomeriggio sono scese sul terreno di gioco Napoli-Bologna. Gli azzurri si dimostrano in crisi perdendo 1-2 in rimonta contro gli emiliani. A segno Fernando Llorente, dopo Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone. Ottima prova degli ospiti. Alle ore 20:45 Hellas Verona-Roma, chiusa 1-3 per gli ospiti che portano a casa una vittoria fondamentale. Apre le marcature Justin Kluivert, pareggia Davide Faraoni, poi Diego Perotti e nei minuti finali Henrix Mkhitaryan.

Queste partite hanno regalato grande calcio e confermato, di nuovo, che quest’anno anche le squadre un po’ più piccole vogliono dire la loro.

Match del Lunedì sera

La quattordicesima giornata di Serie A 2019/2020 si è conclusa con la sfida tra Cagliari-Sampdoria che ha regalato spettacolo, messi a segno infatti ben 7 gol. Ha aperto le marcature il club ospite con Fabio Quagliarella su rigore (tornato finalmente al gol), a raddoppiare Gaston Ramirez. Ad accorciare le distanze ci ha pensato, ancora una volta, Radja Nainggolan; subito dopo però è arrivato il gol dell’1-3 sempre di Quagliarella che sembrava aver spento gli entusiasmi. Ma i padroni di casa si sono armati di grinta e voglia di vincere, ribaltando il risultato. Joao Pedro ha infatti siglato una doppietta rimettendo il risultato in parità. Il cambio negli ultimi minuti (già in pieno recupero) si è dimostrato letale. Alberto Cerri ha toccato e ha siglato il 4-3 incredibile che porta così il Cagliari a coltivare, ulteriormente, il sogno Europa.

Classifica Serie A

Una volta terminata anche la giornata 14 di campionato, si può notare dalla classifica di Serie A la situazione di ogni singola squadra. Inter che vanta una sola sconfitta (proprio contro la Juventus), bianconeri ancora imbattuti in stagione. Lazio, Cagliari e Roma rincorrono la vetta, bene Atalanta. Sempre più in crisi il Napoli che rischia anche l’esclusione dalla zona Europa.