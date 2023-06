Roberta Capua: “ho perso un bambino: non l’ho mai detto”

Ex Miss Italia, e da qualche anno conduttrice di successo Roberta Capua ha fatto alcune rivelazioni inaspettate sul suo passato. Persona garbata, mai sopra le righe e lontana da una certa televisione definita trash, Roberta ha rivelato di non aver mai cavalcato l’onda del dolore e lei, come molte altre persone, ha vissuto anche momenti difficili.

Ospite del talk di Patrizia Finucci Gallo, Roberta Capua ha confessato d’aver perso un bambino, una notizia inedita visto che lei non ne ha mai parlato: “Mi ritengo fortunata, ma come tutti ho superato dolori e delusioni.” Ha poi aggiunto: “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”. L’ex modella non ha rivelato ulteriori dettagli dell’accaduto, ma è evidente che l’episodio l’ha fatta soffrire molto e l’ha segnata soprattutto come donna.

La conduttrice ha poi parlato di Silvio Berlusconi, rivelando quando e come lo ha conosciuto quando lavorava a Mediaset: “Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: ‘Lei ha una bellissima chiostra di denti’. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: ‘Che bella chiostra di denti’. Evidentemente non ero il suo tipo”. Parole che ricordano il garbo e la galanteria del Cavaliere deceduto da pochi giorni. Roberta ha anche ammesso d’essere cugina d’Ilaria Capua nota virologa che ha conquistato le scene durante il Covid: “Ci siamo frequentate poco da bambine e anche ora ci conosciamo poco. Ma sono orgogliosa di essere sua cugina, forse lei meno di essere la cugina di Roberta Capua; è una grande donna”.

Roberta Capua moglie e mamma felice

Oggi Roberta Capua vive a Bologna, città che ama particolarmente, insieme al marito Stefano Cassoli e al figlio. E’ una donna appagata professionalmente e anche in famiglia. In passato è stata legata a Massimiliano Rosolino, in seguito ha sposato Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset ma il matrimonio è finito.

Poi ha incontrato Cassoli e ha trovato la sua stabilità sentimentale. I due sono sposati dal 2011 e sono una coppia felice e appagata, l’arrivo del figlio ha completato il loro amore. Roberta è un volto tv molto amato, e spesso è ospiti dei vari salotti televisivi.