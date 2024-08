RollUp: lo strumento di comunicazione versatile ed efficace

La visibilità è sicuramente il primo obiettivo da raggiungere quando si parla di marketing e della pubblicità. Solo portando alla luce il marchio questo diventerà efficace e di successo. Una tra le varie soluzioni disponibili indicate per promuovere il proprio messaggio pubblicitario o per promuovere il brand o un prodotto specifico, è quella di affidare la propria campagna ai roll up. Negli ultimi tempi si sono affermati come uno degli strumenti di comunicazione più versatile e sicuramente efficace. Li ritroviamo principalmente nelle fiere, negli eventi, durante le conferenze, ma anche nei punti vendita e in svariate altre occasioni.

I rollup pubblicitari sono pannelli verticali, comodi anche da trasportare grazie al loro essere avvolgibili e portatili. Sono progettati proprio con il fine di catturare l’attenzione del pubblico in modo semplice ma potente in ogni occasione e in ogni ambiente, chiuso o aperto che sia.

Il roll up è un supporto pubblicitario composto da un banner stampato, solitamente in PVC o tessuto che può essere anche resistente all’acqua in base al punto dove verrà utilizzato e che si avvolge all’interno di una base in alluminio comoda per il trasporto e indispensabile per mantenere in posa il pannello. Un sistema di avvolgimento che funziona sia come protezione per il banner durante il trasporto ma che garantisce anche un montaggio rapido al momento. La scelta nel mondo dei roll up è ampia, con diverse tipologie e dimensioni. Si potrà così adattare ad ambienti piccoli, ma anche a luoghi ampi e dove la dimensione deve garantire la massima visibilità. sono disponibili in diverse dimensioni, dai modelli più compatti, adatti a spazi ridotti, a quelli più grandi, ideali per creare un forte impatto visivo in ambienti più ampi.

Affidare la propria campagna pubblicitaria ai roll-up ha diverse peculiarità che ne fanno lo strumento migliore e più indicato per ogni campagna. La facilità di montaggio al primo posto, grazie alla loro leggerezza e comodità nel trasporto. Per montarli non son o necessari attrezzi di alcun genere e basterà solo srotolarli sul proprio stand. Sono così facilmente riutilizzabili in diverse situazioni, senza problemi.

Inoltre, questo tipo di supporto può essere utilizzato in differenti contesti facendolo diventare versatile e riutilizzabile. Punto di forza principale quello di attirare l’attenzione del pubblico, ideale quindi per promuovere offerte speciali, novità e presentazioni aziendali anche generiche.

I roll-up possono essere ovviamente personalizzati in ogni specifica, andando a creare design accattivanti che vadano a rispecchiare al massimo l’identità del marchio e il messaggio da comunicare. È possibile scegliere tra diversi materiali, dimensioni e finiture per adattarsi alle specifiche esigenze di ogni campagna pubblicitaria e di location.



Si tratta anche di un prodotto economico rispetto a tutte le altre forme pubblicitarie. Infatti una volta acquistata la struttura oltre a poter riutilizzare il roll-up all’infinito si potrà anche cambiare solo il banner cambiando il design e il messaggio pubblicitario. Si tratta comunque di un prodotto pensato per durare nel tempo realizzato con materiali resistenti come l’alluminio per la base e PVC o tessuto per il banner, garantendo sicurezza nel montaggio e nello smontaggio.